“Vergeet niet de kat eten te geven”: na meer dan half millennium verlaten laatste zwartzusters klooster

Aalst -

Het klooster op de Keienberg in Aalst is volledig verlaten sinds vrijdag 14 uur, toen de laatste veertien zwartzusters-Augustinessen er vertrokken. “Ik ga het hier ongelofelijk missen”, zegt zuster Renata. Het OLV-ziekenhuis zal er binnenkort haar 3.500 medewerkers vaccineren, nadien komen er wellicht kantoren of een verpleegafdeling.