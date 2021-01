“De kalendercommissie verdient rood, niet Hans Vanaken of Steve De Ridder”

Elke week probeert journalist Koen Van Uytvange huisanalist Gert Verheyen door de benen te spelen. Vandaag heeft de voormalige Rode Duivel het onder meer over Yves Vanderhaeghe, onterechte rode kaarten en de kalendercommissie. “ Yveske verdient meer erkenning bij KV Kortrijk.”

“Heeft Kortrijk meer kwaliteit dan Beerschot of KV Oostende?”

Neen. Waarom?

“Omdat trainers als Hernan Losada, Marc Brys of Alexander Blessin in de lucht gestoken worden. Niet ten onrechte, hun werk is ...