Joe Biden moet zijn nieuwe Twitteraccount van nul opbouwen (en is daar niet blij mee)

Met @PresElectBiden heeft Joe Biden zijn officiële presidentiële Twitteraccount gekregen, al is hij daar niet onverdeeld gelukkig mee. Terwijl hij op zijn privé-account 24 miljoen volgers hadden, moest hij nu van nul opnieuw beginnen.

Toen Donald Trump in 2017 het roer overnam van Barack Obama “erfde” hij de ruim 13 miljoen volgers die toen aan de presidentiële account waren gelinkt. Deze keer is dat anders en werden de tellers op 0 gezet. En daar is Team Biden niet blij mee. Niet alleen omdat ze er pas een maand geleden van op de hoogte werden gebracht, maar ook omdat Biden op zijn privé-account meer dan 24 miljoen volgers heeft.

De kans is echter klein dat ze daar heel lang over zullen treuren. In de eerste uren dat het account online werd geplaatst, besloten al bijna 700.000 twitteraars de verkozen president te volgen.

Nu heet het account nog @PresElectBiden, op 20 januari - als de Democraat officieel ingehuldigd wordt als nieuwe president van de Verenigde Staten - wordt dat veranderd naar @Potus (wat staat voor President of the United States).

Daarnaast registreerde Team Biden nog enkele nieuwe accounts: @Flotus voor first lady Jill Biden en - voor het eerst - ook @SecondGentleman, een account voor Doug Emhoff, de echtgenoot van vicepresident Kamala Harris.