Aftredende Amerikaanse regering neemt sancties tegen Iran, Cuba en China

De Amerikaanse regering heeft nieuwe sancties tegen Iran uitgevaardigd, zo heeft de minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, vrijdag meegedeeld. De aftredende regering nam ook nog sancties tegen Cuba en China.

In Iran gaat het om twee organisaties die onder het Iraanse ministerie van Defensie vallen, met name MIO (Marine Industries Organization) en AIO (Aerospace Industries Organization), en om de staatsorganisatie IAIO (Aviation Industries Organization). Ze zijn volgens Pompeo betrokken bij de verkoop en levering van wapens van of aan Iran. Voorts zijn sancties genomen tegen de Iraanse staatsrederij (IRISL) en tegen een Chinees bedrijf dat met de rederij zou samenwerken.

De Amerikaanse regering nam ook strafmaatregelen tegen de Cubaanse minister van Binnenlandse Zaken, Álvarez Casas, en tegen zijn ministerie. Het Amerikaanse ministerie van Financiën deelde vrijdag mee dat de sancties wegens ernstige schendingen van de mensenrechten werden genomen, met name foltering door het veiligheidsapparaat van het land.

De Verenigde Staten legden vrijdag voorts sancties op aan zes hoge functionarissen van China of Hongkong, na een actie van de Hongkongse autoriteiten tegen prodemocratische militanten en voormalige verkozenen. Bij de actie op 6 januari werd een 50-tal Hongkongse opposanten en een Amerikaanse advocaat opgepakt op basis van de draconische veiligheidswet die Peking in Hongkong doordrukte.

Pompeo riep Peking en Hongkong op “de personen meteen vrij te laten die in naam van de wet op de nationale veiligheid of andere teksten geviseerd werden simpelweg omdat ze hun rechten en vrijheden uitoefenden”.