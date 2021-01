De strijd om de opvolging van Angela Merkel begint en dat belooft een bitse en gênante affaire te worden

De leden van de CDU kiezen zaterdag een nieuwe voorzitter. In een verkiezingsjaar is het bij de Duitse Christendemocraten traditie dat die voorzitter automatisch lijsttrekker en vervolgens Bondskanselier wordt. Inzet is dus de opvolging van Angela Merkel. Zij doet dit jaar zelf niet mee aan de voorzittersverkiezingen. Verwacht wordt dat Markus Söder, premier van Beieren, zich nog zal melden als kandidaat lijsttrekker. En zo kan de verkiezing een bitse strijd worden die men in CDU-kringen niet gewoon is.