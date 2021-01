Priester in opleiding krijgt tien maanden cel voor collectie kinderporno met baby’s

Leuven - De correctionele rechtbank van Leuven heeft vrijdag een dertiger veroordeeld tot tien maanden cel met uitstel voor bezit en verspreiding van kinderporno. Hij legde een collectie beelden met kinderen van 1 tot 3 jaar aan tijdens zijn opleiding tot priester in de abdij van Averbode.

Glenn G. uit Diest zette enkele jaren geleden een punt achter zijn activiteiten als redacteur om in te treden in de norbertijnenabdij van Averbode, deelgemeente van Scherpenheuvel-Zichem. Tijdens zijn opleiding als priester legde hij in 2016 en 2017 een immense collectie kinderporno aan.

Het onderzoek startte op basis van informatie uit de Verenigde Staten. Daarin werd gemeld dat een gebruiker met een Belgisch IP-adres kinderpornografische foto’s had geüpload op de web- en chatsite Chatstep. De beklaagde gebruikte drie nicknames.

Op 7 augustus 2017 vond een huiszoeking plaats waarbij zijn computer in beslag werd genomen. Daarop werden afbeeldingen en video’s aangetroffen met zeer expliciete kinderporno. Daarin figureerden erg jonge kinderen van 1 tot 3 jaar. Dat werd door een psycholoog ingeschaald op het hoogste niveau, van 9/10 tot 10/10 op de schaal van Copine. De analyse van de computer wees uit dat de beklaagde heel actief op zoek ging naar kinderporno.

Op de zitting stelde G. dat de feiten al een zeer grote impact op zijn leven hebben gehad omdat zijn opleiding als novice in de abdij door de paters werd beëindigd. Zijn voornemen om als geestelijke zijn leven aan de kerk te wijden werd erdoor gefnuikt. Glenn G. werd veroordeeld tot tien maanden cel. De straf is met uitstel, onder vijf probatievoorwaarden. De man kreeg een boete van 1.600 euro en werd voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet.