Tegenslag voor Belgische vaccinatiecampagne: Pfizer levert volgende week 40.000 minder vaccins

Onze vaccinatiecampagne begint redelijk vlot te draaien. Maar er is een kleine domper op de feestvreugde. Pfizer zal volgende week maar 60.000 vaccins kunnen leveren in plaats van de beloofde 100.000. “Vanwege aanpassingen aan de productiefaciliteiten”, klinkt het bij Pfizer. “Maar dat is met het oog op een verhoging van de leveringen vanaf eind februari.”

Ons land schakelt vanaf dit weekend een serieuze versnelling hoger in de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. Er komt een bijkomende vaccinatielijn waarbij ook het ziekenhuispersoneel wordt ingeënt, parallel aan de vaccinatielijn van de woon-zorgcentra.

Daarvoor moeten we uiteraard wel kunnen rekenen op de leveringen van farmabedrijf Pfizer. Maar dat bedrijf kondigde net vandaag aan dat er volgende week minder vaccins komen dan beloofd. In plaats van de vooropgestelde 100.000 vaccins komen er slechts 60.000 onze richting. Dat aantal is bevestigd door het Federaal Geneesmiddelenagentschap (FAGG). Midden februari zou er een compensatie komen voor de 40.000 andere vaccins.

Aan de basis van het terugschroeven van de leveringen liggen werkzaamheden binnen Pfizer zelf. “We willen onze productieactiviteiten opschalen”, zegt de woordvoerster van Pfizer aan onze redactie. “Daarvoor zijn er aanpassingen nodig aan onze processen en aan onze productiefaciliteiten. Maar dat heeft tot gevolg dat we tijdelijk minder kunnen leveren.”

Bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid kon men vanmiddag nog niet goed inschatten welke impact deze verwikkeling zal hebben op de vaccinatiestrategie. Volgens het FAGG bestaat de kans dat het uitrollen van de vaccins in ziekenhuizen vertraging zal oplopen.