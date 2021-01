Na 10 jaar daling grijpen jongeren weer vaker naar sigaret en drank: “Cijfers die ons wakker schudden”

Na tien jaar is de daling gestopt. Het aantal jongeren tussen 12 en 18 jaar dat rookt of alcohol gebruikt, gaat opnieuw omhoog. Dat blijkt uit de jaarlijkse bevraging van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) voor het schooljaar 2018-2019. De stijging is klein, maar “we moeten waakzaam zijn”, klinkt het.

“We zien stijgingen over de hele lijn. Daar kunnen we niet omheen”, zegt Katleen Peleman, directeur van het VAD. Voor het eerst in bijna tien jaar is er een duidelijke knik te zien in het alcoholgebruik ...