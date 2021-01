Trump verhuist woensdag, paar uurtjes voor inauguratie, stilletjes uit Washington

President Trump zal komende woensdagochtend enkele uren voor de inauguratie van Joe Biden het Witte Huis verlaten. Dat meldt Bloomberg. Trump had eerder al aangekondigd dat hij de eedaflegging van Biden niet zal bijwonen.

Er wordt al enige tijd gespeculeerd over waar Trump gaat wonen eens hij het Witte Huis moet verlaten. Zowel zijn entourage als de president zelf hebben hier nog niet over gecommuniceerd, maar volgens Bloomberg vliegt Trump op de dag van de inauguratie van Biden naar Mar-a-Lago, zijn golfresort in Palm Beach, in de staat Florida.

Hij zou ook plannen hebben om daar permanent te gaan wonen, maar dat is niet naar de zin van enkele omwonenden. Die hebben een advocaat in de arm genomen omdat Trump begin jaren 90 een overeenkomst zou hebben gesloten met het stadsbestuur van Palm Beach die stipuleert dat hij de private club nooit als permanente woonst zou mogen gebruiken, aldus The Washington Post. Het stadsbestuur heeft nog niet gereageerd op de brief van de boze buurtbewoners.

Archiefbeeld: Mar-a-Lago. Foto: Getty Images

Voor de eedaflegging van Biden zal de National Mall in Washington voor het publiek afgesloten worden. Enkel mensen met een accreditatie zullen toegang tot de zone krijgen. Traditioneel komen daar honderdduizenden aanhangers van de verkozen president samen om de inauguratie bij te wonen.