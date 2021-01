Het sluiten van de grenzen behoort opnieuw tot de mogelijkheden, want “zo gaan we er niet geraken”

Sluit de grenzen, roepen experts steeds luider. Door de opmars van besmettelijkere virusvarianten is er nood aan doortastende maatregelen, vinden ze. Een advies in die richting vanuit de virologen van de GEMS belandde vrijdagavond in de mailbox van de ministers. Die overleggen daar de komende dagen over. Voor passagiers op de Eurostar uit Londen is er nu al een verstrenging.