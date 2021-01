Strengere maatregelen, maar controles zijn allesbehalve waterdicht: “Anders neigen we naar politiestaat”

Experts zijn het erover eens: willen we het virus onder controle houden en de besmettelijkere varianten buiten houden, dan is een waterdichte controle nodig op terugkerende reizigers. Toch blijven de gaten in dat controlesysteem groot. “We geraken hier enkel uit als iedereen ook zelf zijn verantwoordelijkheid neemt. Anders neigen we naar een politiestaat”, verdedigt de overheid zich.