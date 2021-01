Incident met koning Filip legt malaise bij VIP-begeleiding bloot: “Premier moet soms de weg wijzen. Beschamend”

Brussel -

Het is de voorbije dagen wereldnieuws geworden: koning Filip die zich met zijn escorte vastreed tussen relschoppers van het Liedtsplein in Brussel, en bekogeld werd met stenen. “Die blunder stond in de sterren geschreven”, klappen politiemensen van de VIP-begeleiding uit de biecht. “Onze dienst is helemaal om zeep: volk tekort, geld tekort, slechte leiding. Als de Amerikaanse president Biden in februari naar ons land komt, zullen we het werk neerleggen.”