Hoopvolle resultaten van Britse coronastudie: “Weinig kans op herbesmetting”

De meeste mensen die al corona hebben gehad, zijn nadien maandenlang immuun. De kans op herbesmetting is zeer klein, zo blijkt uit een grootschalige Britse studie, gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Nature. “Dit zijn hoopvolle resultaten”, zegt de Vlaamse infectioloog Steven Callens aan VRT NWS. “Al is er ook een maar...”