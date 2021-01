WhatsApp stelt omstreden aanpassing van gebruiksvoorwaarden uit: “Er is nu nog te veel verwarring”

Berichtendienst WhatsApp stelt de aanpassing van de gebruiksvoorwaarden uit. Vele gebruikers hebben immers hun vrees kenbaar gemaakt dat de berichtendienst vertrouwelijke gegevens met moederbedrijf Facebook zou kunnen delen. Whatsapp gaf al aan dat dat in de Europese regio niet gebeurt.

“We stellen de datum uit waartegen de gebruikers de voorwaarden opnieuw moeten lezen en aanvaarden”, aldus WhatsApp in een blogbericht. De aanpassingen gingen aanvankelijk ingaan op 8 februari, maar dat zal nu pas vanaf 15 mei gebeuren.

“We hoorden van zo vele mensen hoeveel verwarring er is omtrent onze recente update. Er is heel wat misinformatie die bezorgdheid veroorzaakt. We willen iedereen helpen onze principes en de feiten te begrijpen”, klinkt het.

De wijzigingen aan de gebruiksvoorwaarden en het confidentialiteitsbeleid van WhatsApp moesten toelaten om een strategie te ontwikkelen waarbij de berichtendienst gebruikt kan worden door klantendiensten van bedrijven. “Hoewel niet iedereen winkelt bij een zaak op WhatsApp vandaag, denken we dat meer mensen hiervoor in de toekomst zullen kiezen en het is belangrijk dat mensen bewust zijn van deze diensten”, aldus het bedrijf. “Deze update breidt onze mogelijkheid om data te delen met Facebook niet uit.”

Aan de encryptie, waarbij de inhoud van berichten enkel voor verzender en ontvanger leesbaar is, wordt niet gesleuteld, klinkt het.

Met meer dan 2 miljard gebruikers is WhatsApp wereldwijd de meest succesvolle berichtendienst, gevolgd door Facebook Messenger met 1,3 miljard. Rivaliserende berichtenapps zoals Telegram, Signal en Threema kenden de afgelopen week een groei vanwege de onrust bij WhatsApp-gebruikers over de aanpassingen.