De jacht op dure, slapende energiecontracten is geopend: betaal jij (al jaren) honderden euro’s te veel?

Luminus en Eneco willen met minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) samenwerken om de dure slapende energiecontracten uit de wereld te helpen. Prijsbreker MEGA is dat niet van plan. Van der Straeten vordert daarom de Economische Inspectie op, om na te gaan of de leverancier zich bezondigt aan misleidende praktijken.

Het is een oud zeer waar energiewaakhond Creg een paar weken geleden voor de zoveelste keer op wees: er zijn nog altijd veel te veel slapende contracten en slapende klanten. Die laatsten – mensen die sinds de liberalisering van de energiemarkt in 2007 nog nooit van energieleverancier zijn veranderd – zijn met maar liefst 900.000. Omdat hun contract telkens stilzwijgend wordt verlengd, betalen ze voor hun energie veel meer dan gemiddeld.

Daarnaast zijn er meer dan 300.000 slapende contracten. Dat zijn oude en vooral dure contracten die altijd maar automatisch worden verlengd. Nieuwe klanten krijgen ze nooit aangeboden en de tarieven zijn zo goed als nergens te vinden. De enige zekerheid is dat de gedupeerde klanten honderden – tot 500 of 600 euro per jaar – te veel betalen.

MEGA zonder plan

Met Electrabel en Lampiris zijn er geen problemen. Maar de CEO's van de andere energiebedrijven werden vlak na haar aantreden door Van der Straeten op het matje geroepen, met de mededeling dat er een oplossing moest komen. Ze kregen tot vrijdag de tijd om een plan uit te werken.

Eneco en EDF-Luminus zijn bereid komaf te maken met de slapende contracten. Eneco heeft zelfs al een eerste groep van 30.000 klanten aangeschreven. “Wij willen echt wel transparant zijn en onze klanten stelselmatig informeren over tarieven,” zegt woordvoerder Mark Van Hamme.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten. Foto: BART DEWAELE

MEGA kwam vrijdag echter zonder plan naar de Wetstraat. Volgens de groene minister weigerde het bedrijf – ingewijden bestempelen het als de Ryanair van de energiesector – ook om engagementen aan te gaan. “Ik ben blij dat de meeste leveranciers eindelijk actie hebben ondernomen om de slapende contracten uit te faseren. Nu al besparen duizenden klanten daardoor honderden euro’s. Maar tegelijkertijd ben ik zeer ontgoocheld in MEGA,” zegt Van der Straeten.

Eerst snelle oplossing, dan verbod

Samen met minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) en staatssecretaris voor Consumentenzaken Eva De Bleeker (Open VLD) besliste Van der Straeten om de Economische Inspectie in te schakelen. Die moet nu nagaan of MEGA – een kleinere speler op de markt die ondertussen wel al zo’n 500.000 klanten heeft – klanten misleidt. Volgens de regering lokt MEGA klanten met lage prijzen, maar stijgen die al heel snel, tot 30 procent. “MEGA heeft vier producten met telkens een actief en slapend product. Je begint actief, maar wordt hernieuwd op een ander tarief.”

De Creg stelde voor om slapende contracten gewoon te verbieden en ook SP.A wil dat. Van der Straeten sluit het niet uit, maar wou naar eigen zeggen vooral heel snel een oplossing uitwerken. Een wet maken, duurt altijd langer, argumenteert ze.

De minister broedt overigens ook op andere sociale maatregelen die energiearmoede moeten aanpakken. Van der Straeten wil bijvoorbeeld de werking van het Sociaal Stookoliefonds, dat steun geeft aan personen met een laag inkomen, omgooien. Aangezien die steun er enkel komt wanneer je je stookolietank voor een groot deel vult, vallen veel mensen uit de boot. “Zo werkt dat niet voor mensen die echt arm zijn. Die gaan met een jerrycan mazout gaan kopen”, zegt de minister, die vaststelde dat het fonds - dat per jaar zo’n 25 miljoen euro krijgt - voor de helft ongebruikt blijft. Ze wil de steun dus ook voor kleinere bestellingen mogelijk maken.