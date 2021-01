Telefoontaps werpen nieuw licht op de zaak-Kucam: hoe Theo Francken de Kamer om de tuin leidde

Genegeerde dreigmails en concrete tips van betrouwbare (ex-)partijgenoten, kennis van door Kucam gevraagde borgsommen en onwaarheden in het parlement. Politieverhoren en telefoontaps ont­hullen de ware rol van Theo Francken (N-VA) en zijn kabinet bij de fraude met humanitaire visa. Dat blijkt uit onderzoek van De Standaard .

“Zeg, over een half uur valt de federale politie bij Melikan binnen. Hou dat voor u, hé. Dat is geheim, hé.” Het is 15 januari 2019, 14.34 uur als Theo Francken (N-VA) telefoneert naar zijn voormalige ...