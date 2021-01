Vincent Kompany na nieuw verlies Anderlecht: “De scheidsrechters moeten zich aanpassen”

0 op 6 en derde uitverlies op rij voor Anderlecht. Het verlies in Eupen kwam hard aan. Bij coach Vincent Kompany en zijn spelers. Vooral de omstreden rode kaart van Lawrence was voer voor discussie.

“Ik vond onze eerste helft buitengewoon goed”, zei Anderlecht-coach Vincent Kompany na het 2-0-verlies bij Eupen. “Ik ben zo trots op mijn ploeg. Ze waren agressief, ze wonnen elke tweede bal, met veel intensiteit. We gingen onze man voorbij, we creëerden kansen. Niet één, twee of drie, maar zeker acht kansen. Oké, misschien is er dan een gebrek aan efficiëntie, maar ik zag wel dat de match maar één richting uitging.”

Maar dan viel die rode kaart voor Lawrence. “Iedereen heeft recht op zijn interpretatie en ik wil de scheidsrechter niet beschuldigen, maar het wel over het spelletje hebben. Het modern voetbal gaat over intensiteit. En als we hier snel willen voetballen, dan moeten de scheidsrechters zich aanpassen. Met de tackle die Kemar Lawrence doet, wil hij de weg van de bal afsnijden. Op geen enkel moment gaat hij met zijn studs naar de tegenstander. Hij maakt zich gewoon zo groot mogelijk om de bal af te blokken. Ik vond daar niets gevaarlijk aan. Als hij voor de man tackelt, dan is daar toch niks gevaarlijk aan? Hoe moet je je anders groot maken? Iedereen heeft recht op zijn mening, ik ook op de mijne. Voetbal wordt sneller, voetbal wordt harder, we moeten ons aanpassen. Op training zou er nooit geklaagd worden over dit soort duels, maar in de match vinden scheidsrechters het nodig om tussen te komen. Maar dit is voetbal. Get on with it en pas u aan. De tegengoals interesseren mijn niet. De match was op dat moment al een andere wedstrijd. Met tien man stonden we voor zo’n jonge ploeg nog heel stabiel en we creëerden nog kansen. Ik kan de ploeg alleen maar proficiat wensen.”

Hannes Delcroix: “Nog beslissingen in ons nadeel”

“We begonnen met veel intensiteit aan de wedstrijd, maar onze kansen gingen er helaas niet in”, reageerde Hannes Delcroix. “Of het rood was weet ik niet, maar met tien man spelen, is niet makkelijk. Op het einde waren we nog gevaarlijk, denk ik. Maar ik denk ook dat er nog een paar beslissingen zijn die niet in ons voordeel genomen worden. Of die eerste goal de schuld is van onze keeper? Ik wil niemand de schuld geven. We missen de tweede bal, maar we kunnen niemand iets kwalijk nemen.”

Anouar Ait El Hadj: “Blijven werken”

Anouar Ait El Hadj vond dat Anderlecht een goeie eerste helft gespeeld.” De tweede helft was moeilijker na die rode kaart. We zijn ons best blijven doen tot het einde van de match, maar we zijn geklopt. Jammer maar helaas. We moeten nu gewoon blijven werken.”

San José: “”Verdiende overwinning”

Eupen-coach San José glunderde wel: “Ik ben heel trots op mijn ploeg. Dat moeten we zijn. We beleven een moeilijke periode, maar de spelers doen hun best. In de eerste helft zie je ook dat we last hebben van dat zware programma. De tweede helft domineren we volledig. Oké, zij staan met tien man, maar dat was ook zo voor ons in de vorige match. Ik denk dat we deze overwinning verdienen. Ik ben heel blij met Smail Prevljak. Hij helpt ons, maar hij scoort ook omdat de ploeg het goed doet. We moeten het nu gewoon match per match bekijken. We hebben ook een paar spelers met blessures, we moeten dus niet te ver vooruitlopen.”