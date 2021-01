Begrafenisondernemer verbolgen over parkeerboete tijdens uitvaart: “Mag het iets respectvoller en menselijker?”

Beringen / Heusden-Zolder - “Kan het niet wat menselijker”, vraagt begrafenisondernemer Daan Franken zich af. Tijdens een afscheidsplechtigheid in Koersel kreeg hij een boete voor zijn geparkeerde volgwagen. “Ik was de ceremoniemeester en had een bordje van de beroepssector achter mijn ruit gelegd.”

De jonge Oudsbergenaar (23) van Beyne-Franken Uitvaartzorg in Heusden-Zolder reageert vol ongeloof op de boete. “Ik had in oktober vorig jaar mijn auto - niet de rouwwagen - geparkeerd vlak bij de uitgang van de kerkparking zodat ik na de begrafenis als eerste aan het kerkhof zou zijn om de familie op te vangen. Op mijn dashboard lag een bordje met ‘begrafenisondernemer in dienst’, maar het mocht niet baten. Nu heb ik een boete van 25 euro gekregen omdat ik mijn blauwe schijf niet gelegd had. Tussen 7.30 en 11.30 uur was ik bezig in de kerk, dan heeft een schijf geen zin. Ik kan niet naar buiten om die te verzetten. Nu heb ik dus een boete. De herinnering heb ik al uit mijn bus gehaald. Het gaat me niet omdat bedrag, maar om het principe. Mag het iets respectvoller en menselijker zijn?” Een telefoontje naar het parkeerbedrijf en naar de burgemeester waren tevergeefs. “Ik heb een klacht ingediend en zelfs de rouwbrief opgestuurd, maar het helpt niet. De burgemeester vertelde me dat hij er niet in tussenkomt”, zucht Daan.

Niet geldig

Bij VIAS geven ze Daan Franken ongelijk. “Ik twijfel niet aan zijn goede bedoelingen, en ja dit is vervelend, maar het mag volgens de letter van de wet niet”, is woordvoerder Stef Willems duidelijk. “Een papier verstrekt door een belangenorganisatie of -vereniging maakt geen verschil. Zelfs niet voor artsen. Enkel voor wie beschikt over een kaart voor personen met een handicap kan van een aantal zaken vrijgesteld worden. Daarnaast is het mogelijk dat een gemeente plaatsen voorziet voor prioritaire voertuigen of andere auto’s zoals bijvoorbeeld een lijkwagen. Maar voor een volgwagen geldt dit zeker niet.” Dat is niet meteen de uitleg waarop Daan hoopte. “Ik vind het jammer dat hier geen begrip voor is. Ik vrees dat ik niet anders kan dan deze boete te betalen.”