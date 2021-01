Walter (60) rijdt als oudste Belgische deelnemer ooit Dakar-rally uit: “Wel een paar keer die met zijn zeis gezien”

Grobbendonk -

De ‘ouwe’ heeft het gedaan: Walter Roelants (60) reed gisteren met zijn Husqvarna 450 Rally over de finishlijn van de Dakar 2021, in Jeddah, Saudi-Arabië. De Grobbendonkenaar is daarmee de oudste Belgische motorrijder ooit die de finish van de woestijnrally haalt. Hij deed het voor het goede doel.