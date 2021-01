Agenten vallen swingersfeestje binnen, maar feestvierders verwarren hen met strippers: “Wat heb je mooie ogen”

Politieagenten die vorig weekend een Argentijns swingersfeest binnenvielen, moeten eens goed gelachen hebben. Toen ze binnenvielen, verwarden de gasten hen voor strippers. Voor een keer werden ze op gejuich ontvangen.

De politie werd getipt over het feest in een verlaten boerderij in Mar del Plata, zo’n vierhonderd kilometer ten zuiden van hoofdstad Buenos Aires. Er waren “ongewone dingen aan de gang”, dachten buren.

Ter plaatse bleken twintig koppels in de weer. Het licht was paars. Aan de muren hingen kandelaars, zo schrijft onder meer het Britse The Independent. Op beamers werden seksvideo’s vertoond.

Al snel ging het mis. “We realiseerden ons dat ze dachten dat we onderdeel van de show waren, dat we strippers waren”, vertelt een politiebron aan een lokale krant.

“Wat heb je mooie ogen”

Een van de aanwezigen, een vrouw, liep naar een agent toe, en vertelde hem: “Wat heb je mooie ogen, je maakt me geil.”

Gustavo Jara, de hoge ambtenaar belast met veiligheid in Mar del Plata, zegt dat de meeste stellen “respectvol” waren. “De meeste mensen wisten niet wat er gebeurde toen we arriveerden. Een van hen zei bijvoorbeeld - toen ze erachter kwam dat we geen strippers waren: Oh we vonden het net leuk. Het was komisch en absurd tegelijk.”

Alle aanwezigen hebben een boete gekregen.

EU-politicus

Iets soortgelijks gebeurde toen de politie in november een seksfeest in Brussel binnenviel. Daar bleek op dat moment een kopstuk van de conservatieve partij van premier Victor Orban, EU-parlementariër Jozsef Szajer, aanwezig te zijn. Hij nam later ontslag.

Aanvankelijk zouden aanwezigen ook daar hebben gedacht dat de politie-inval opgezet spel was.