Theo Francken (N-VA) over de affaire-Kucam: “Was ik nog staatssecretaris geweest, had ik ontslag genomen”

In een interview in De Ochtend op Radio1 ging Theo Francken dieper in op de affaire-Kucam en de fraude met humanitaire visa. Of hij ontslag genomen zou hebben als het schandaal zou zijn uitgebracht op het moment hij nog Staatssecretaris voor Asiel en Migratie was? “Jawel”, zegt hij. “Met opgeheven hoofd.”

Dat Francken de Kamer om de tuin zou hebben geleid, ontkent de politicus ten stelligste. “Dat is absoluut onjuist. De zaak kwam aan het licht in januari, toen ik geen staatssecretaris meer was. Het parlement vraagt om me te horen, en ik ga daar vrijwillig op in, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Yves Leterme na de zaak Fortis. Ik had geen medewerkers meer (...) en heb in eer en geweten een verklaring afgelegd op basis van de informatie die ik toen had.”

In de Kamer, in februari 2019, zei de voormalige staatssecretaris Asiel en Migratie dat elke visa-aanvraag op een “gestandaardiseerde” manier werd gecontroleerd op de verschillende criteria. Maar uit politieverhoren, die vandaag in De Standaard en Het Nieuwsblad staan, blijkt dat de controles volledig werden overgelaten aan tussenpersonen. De personen werden enkel op een veiligheidscheck onderworpen door Ocad en de Staatsveiligheid.

LEES OOK. Telefoontaps werpen nieuw licht op de zaak-Kucam: hoe Theo Francken de Kamer om de tuin leidde (+)

Francken blijft vasthouden aan zijn uitspraken in de Kamer: “Ik blijf achter mijn verklaring in het Parlement staan.” Hij zegt wel dat er een mogelijk “misverstand” is in de discrepantie tussen zijn verklaring in het Parlement en die aan de politie. Dat wil hij nog in detail bekijken.

“Met opgeheven hoofd”

Als de fraude eerder aan het licht was gekomen, had Francken naar eigen zeggen heel moeilijk nog kunnen aanblijven als staatssecretaris. “Politieke verantwoordelijkheid uit zich in het ontslag als regeringslid”, aldus Francken. “Maar dat zou met opgeheven hoofd geweest zijn.” Op de vraag of hij ook uit andere functies ontslag zou moeten nemen - Francken is Kamerlid - antwoordt hij ontkennend. “Als het nu een nieuwe ongeschreven regel wordt dat men ook al zijn andere functies moet neerleggen, dan denk ik dat die op veel collega’s van toepassing zou worden.”

Francken blijft er wel van overtuigd dat er mensen gered zijn. “Het ging om het grootste conflict sinds WOII aan de achtergrens van Europa. De Syrische christenen en yezidi’s waren in nood en ik ben er zeker van dat tientallen van de mensen die we lieten overkomen, anders vermoord zouden zijn door de barbaren van IS. Dat kan ik met opgeheven hoofd zeggen en daar ben ik zeer fier op. Kucam had ik niet mogen vertrouwen. Hij leek bonafide, maar is een oplichter.”

Ondervoorzitter

Of Francken kandidaat is voor het ondervoorzitterschap van N-VA, laat hij ook nog in het midden. “De kandidaturen zijn nog niet opgevraagd, dat zal vandaag of morgen gebeuren. En de keuze volgt pas over enkele weken. Ik zal mij altijd schikken naar het oordeel van de partijraad.”

In januari 2019 kwam bij een gerechtelijk onderzoek en een uitzending van het VRT-programma Pano aan het licht dat Kucam tussen 2.500 en 7.500 euro vroeg voor de visa, die bedoeld zijn als een gunst van de staat voor uitzonderlijk kwetsbare personen. Als tussenpersoon gaf Kucam lijsten met namen door van kwetsbare personen aan het kabinet van Francken. Toen de fraude aan het licht kwam, was Francken pas afgetreden als staats­secretaris, na de hetze over het VN-migratiepact in december 2019. Volgens Francken, die niet vervolgd werd, maakte Kucam misbruik van het vertrouwen dat het kabinet hem had gegeven. Kucam heeft beroep aangetekend tegen het vonnis.

Francken en Kucam (rechts) Foto: NVA

LEES OOK. Rechtbank veroordeelt Melikan Kucam (N-VA) tot acht jaar cel voor gesjoemel met humanitaire visa