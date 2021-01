Twee doelpuntenmachines kijken elkaar in de ogen: “Lukaku is beslissender, Ronaldo is op zijn retour”

“Cristiano Ronaldo is op zijn retour, terwijl Romelu Lukaku beslissender is voor Inter.” Aan het woord is Roberto Boninsegna, de Italiaanse aanvaller die in het verleden voor Inter én Juventus speelde. Zondag om 20.45 uur kijken Ronaldo en Lukaku elkaar inde ogen. Tijd voor een vergelijking aan de hand van cijfers.