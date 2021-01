Jonge Belgische doelman stopt per direct en wordt… financieel adviseur

Anthony Swolfs is niet langer doelman van het Nederlandse Dordrecht. Swolfs hield gisteren nog wel de nul tegen Volendam maar maakte na afloop bekend te stoppen met voetballen. De 23-jarige gaat aan de slag als financieel adviseur.

Swolfs kreeg een groot deel van zijn opleiding bij Club Brugge maar verhuisde naar onder meer KV Mechelen en AA Gent. Die laatste club leende hem uit aan Waasland-Beveren. Voor de Waaslanders zou hij uiteindelijk twee keer onder de lat staan in de Jupiler Pro League, alvorens te vertrekken naar de Nederlandse tweede klasse. Eerst voor Telstar, daarna voor Dordrecht met wie hij gisteravond een laatste keer op het veld stond. ”Ik heb samen met een vennoot een eigen onderneming waarbij ik mensen help om te investeren op de financiële markt. Die zakelijke werkzaamheden kan ik niet langer combineren met mijn voetballoopbaan”, verklaarde Swolfs zijn beslissing bij het Nederlandse Algmeen Dagblad. “Ik ben ervan overtuigd dat ik niet twee dingen voor honderd procent kan doen. Dat heb ik acht maanden gedaan en dat is onbegonnen werk. Het moment van afscheid nemen is misschien vreemd en de winterstop was misschien een logischer moment geweest. Maar ik heb FC Dordrecht de tijd gegeven om een opvolger te vinden. Dat heeft even geduurd.”

?????????????? ???????????? ?????????? ???????????????? ?????? ???? ?????????????????? @SwolfsAnthony neemt per direct afscheid van de Schapekoppen. Hij gaat zich richten op zijn maatschappelijke carrière.



Anthony, bedankt voor alles. Het ga je goed! ?? pic.twitter.com/402Iij8A3h — FC Dordrecht (@fcdordrechtnl) January 16, 2021

Die opvolger is trouwens ook een Belg. Liam Bossin heeft de Belgisch-Ierse nationaliteit en kreeg zijn opleiding bij Anderlecht. De 24-jarige krijgt nu bij Dordrecht zijn kans als eerste doelman.