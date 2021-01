Armin Laschet wordt de nieuwe voorzitter van de Duitse christendemocraten

Armin Laschet wordt de nieuwe leider van de Duitse christendemocraten. De 59-jarige centrumkandidaat, die sinds 2017 premier is van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, kreeg zaterdag tijdens een online partijcongres de steun van een meerderheid van de ruim 1.000 partijafgevaardigden. Hij haalde het van zakenadvocaat Friedrich Merz, die vooral bij de rechtervleugel van de partij sterk stond. Of de nieuwe CDU-leider tegelijk de kandidaat-kanselier wordt, is echter nog geen uitgemaakte zaak, maar Laschet zit nu alvast in poleposition.

In de eerste ronde was de buitenlandspecialist van de partij, Norbert Röttgen, al afgevallen. Hij geldt ook als een centrumkandidaat.

Laschet benadrukte in zijn campagne de continuïteit met het tijdperk-Merkel te willen waarborgen. Hij kwam op in tandem met huidig minister van Volksgezondheid Jens Spahn. In de tweede en beslissende ronde kreeg Laschet 521 stemmen achter zich, tegenover 466 voor Merz. Die laatste was ook al de tegenkandidaat van huidig voorzitter Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK).

LEES OOK. De strijd om de opvolging van Angela Merkel begint en dat belooft een bitse en gênante affaire te worden (+)