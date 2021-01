Laatste federale executie onder Trump uitgevoerd

In de Amerikaanse staat Indiana is zaterdagochtend vroeg de dertiende en laatste federale executie onder president Donald Trump uitgevoerd. In de gevangenis van Terre Haute kreeg de 48-jarige Dustin Higgs een dodelijke injectie toegediend.

Op een avond in januari 1996 had Higgs, een zwarte Amerikaan, met twee vrienden drie jonge vrouwen in zijn appartement bij Washington uitgenodigd. Omdat een van de vrouwen zijn avances afwees, stelde hij voor de vrouwen terug naar huis te brengen. In de plaats daarvan hield hij halt in een afgelegen reservaat. Volgens het ministerie van Justitie gaf hij een van zijn vrienden dan de opdracht de vrouwen dood te schieten.

In 2000 werd Higgs ter dood veroordeeld wegens ontvoering en moord. De vriend die de schoten afvuurde, kreeg levenslang.

Een rechtbank had uitstel van executie gelast met het argument dat Higgs COVID-19 had opgelopen en vreselijke pijn aan de longen riskeert op het moment dat de injectie wordt toegediend. Het ministerie van Justitie ging meteen in beroep en kreeg gelijk.

Het Hooggerechtshof had een laatste verzoek om uitstel vijf uur voor de executie verworpen. Sonia Sotomayor, een van de progressieve rechters in het Hooggerechtshof, wees er in haar “afwijkende mening” op dat de regering van Trump de afgelopen zes maanden meer mensen executeerde dan de vorige regeringen in zestig jaar tijd. Voor de eerste keer in bijna 70 jaar werd ook een vrouw geëxecuteerd, ondanks twijfels over haar mentale gezondheid.

Joe Biden tegen doodstraf

Joe Biden, die woensdag de eed aflegt als de nieuwe Amerikaanse president, is een tegenstander van de doodstraf, en heeft beloofd met het Congres te werken aan een afschaffing van de federale doodstraf. Democratische parlementsleden hebben maandag al een wetsvoorstel ingediend. Aangezien Bidens partij de controle over de Senaat heroverd heeft, bestaat de kans dat dat voorstel aangenomen wordt.