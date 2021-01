Vertonghen haalt puntje met Benfica puntje op het veld van aartsrivaal Porto

In de Portugese eerste klasse stond gisteravond de topper tussen Porto en Benfica op het programma. Het Benfica van Jan Vertonghen haalde een puntje (1-1), de Rode Duivel incasseerde in de slotfase wel een gele kaart.

Vertonghen zag zijn ploeg al vroeg op voorsprong komen met een doelpunt van Alex Grimaldo. Nog geen tien minuten later hingen de bordjes alweer in evenwicht: Mehdi Taremi bracht de thuisploeg langszij.

Diezelfde Taremi werd diep in de tweede helft uitgesloten maar Vertonghen en co konden niet profiteren van de numerieke meerderheid. Vertonghen incasseerde in de slotfase ook nog een gele kaart, gescoord werd er niet meer.