Twaalf leden van veiligheidsdiensten omgebracht bij Taliban-aanval

In de west-Afghaanse provincie Herat zijn twaalf leden van de veiligheidsdiensten omgebracht bij een aanval door de Taliban. De troepen waren vrijdagavond aan het eten toen drie taliban het vuur op hen openden in het district Ghoriyan. De aanvallers namen de wapens van hun slachtoffers mee en sloegen vervolgens op de vlucht. Dat melden twee raadsleden uit dat district aan DPA. Volgens de raadsleden is hun district een van de meest volatiele van de provincie, die grotendeels onder controle staat van de Taliban.

In hoofdstad Kaboel werden zaterdagochtend nog twee politieagenten omgebracht toen een bom die aan hun voertuig was vastgemaakt tot ontploffing kwam. Een andere agent raakte gewond. Die aanval werd nog niet opgeëist, maar volgens de regering zitten de Taliban ook achter deze aanslag.

En nog op vrijdag werden nog eens tien leden van de veiligheidsdiensten omgebracht in de noordelijke provincie Kunduz. Elf anderen raakten gewond.

In september werden in Doha vredesgesprekken opgestart tussen de Afghaanse regering en de Taliban, maar toch blijft het geweld, vooral in Kaboel, voortduren. De terreurgroep heeft tot dusver een staakt-het-vuren geweigerd. Er is ook nog geen doorbraak gekomen in de onderhandelingen.