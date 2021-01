Soualiho Meïté (ex-Zulte Waregem) trekt naar AC Milan, leider in de Serie A

De Franse middenvelder Soualiho Meïté verhuist op huurbasis van Torino naar AC Milan. De club van Alexis Saelemaekers heeft ook een aankoopoptie. De 26-jarige Meïté speelde sinds medio 2018 voor Torino, dat hem had overgenomen van Monaco.

Tussen februari 2016 en juni 2017 voetbalde Meïté in de Belgische hoogste klasse voor Zulte Waregem. Hij droeg het shirt van Essevee in 58 wedstrijden. Milan is de koploper in de Serie A met 40 punten uit zeventien matchen. Maandag wacht een verplaatsing naar Cagliari. (belga)