750 kilo cocaïne aangetroffen op bedrijventerrein in Roosendaal

Op een bedrijventerrein in de Nederlandse gemeente Roosendaal is circa 750 kilo cocaïne gevonden met een waarde van zo’n 30 miljoen euro, meldt de politie. Roosendaal ligt net over de grens met België. Medewerkers van een bedrijf troffen de cocaïne aan in pakketten tussen een lading andere goederen. De politie werd gewaarschuwd en kwam met meerdere eenheden ter plaatse. De pakketten zijn inmiddels afgevoerd om vernietigd te worden.