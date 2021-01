Eerste sneeuw veroorzaakt onmiddellijk al ongevallen in West-Vlaanderen

Koksijde / Alveringem - De eerste sneeuw in Vlaanderen kwam zaterdagmiddag ons land binnen aan de Westhoek en Westkust. Daar lag als eerste een klein wit tapijtje en dat leidde daar ook al tot de eerste ongevallen.

In Oostduinkerke was door een ongeval rond 12.15 uur zelfs het tramverkeer in beide richtingen verstoord. Op de Albert I Laan ging een wagen van de weg af ter hoogte van de Cottagelaan. De wagen ging aan het slippen en kwam tot stilstand op de tramsporen. Daardoor stond aan beide zijden een tram geblokkeerd. Er vielen geen gewonden.

Een buurtbewoner belde de hulpdiensten op. De politie kwam ter plaatse en liet een takelaar komen om de wagen van de sporen te halen. Het tramverkeer was een tijdlang versperd. Op een bepaald moment stonden zelfs twee trams achter elkaar te wachten. Een van de trams reed achteruit en liet de reizigers afstappen aan het perron.

Gewonde bij duik in gracht

In de Wijdouwbeekstraat in Alveringem, een kleine zijstraat van de Nieuwe Herberg (N8) is een terreinwagen rond 11.30 uur van de weg geraakt. De landelijke wegen in de Westhoek liggen er spiegelglad bij. De auto belandde op zij zijde in de gracht. Aan boord zaten twee vrouwen en een kind. Een van de vrouwen raakte gewond en moest met de ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.

Foto: jhm

De andere inzittende en het kind gingen te voet verder naar huis, want ze wonen in de buurt. Voor de takeldienst was het ook geen sinecure om de wagen te takelen. De brandweer kwam ter plaatse voor de nodige signalisatie.

bekijk ook

Eerste sneeuw is gevallen in Oostende, wegen in West-Vlaanderen zijn glad, waarschuwt Vlaams Verkeerscentrum

ZO ZIT DAT. Hoe ontstaat sneeuw?