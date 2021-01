Co­rinna Larsen, de ­ex-minnares van de Spaanse koning Juan Carlos, heeft vrijdag voor een Madrileense rechtbank getuigd dat ze enkele jaren ge­leden bedreigd werd door de Spaanse veiligheidsdiensten. “Op bevel van de koning.”

Na de relatiebreuk met Juan Carlos in 2012 zou Félix Sanz Roldán, de toenmalige topman van de veiligheidsdiensten, Larsen zijn beginnen te achtervolgen. Hij zou haar zelfs “gewaarschuwd” hebben dat hij “haar ­veiligheid en die van haar kinderen” niet kon garanderen als ze zijn instructies niet nauwgezet opvolgde. “Toen ik terugkeerde naar huis, lag er plots een boek over de dood van prinses Diana.”

De bedreigingen kwamen er volgens Larsen omdat ze ­informatie en documenten in haar bezit had over enkele (louche) financiële zaakjes die de koning had gedaan. (mtm)