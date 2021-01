Opnieuw protest tegen Lamkel Zé op de Bosuil: “Redelijk incidentloos”

Deurne - Enkele tientallen leden van de harde supporterskern van Royal Antwerp F.C. hebben zaterdagmiddag hun opwachting gemaakt aan het Bosuilstadion. Ze protesteerden tegen de opname van Lamkel Zé in de kern voor een beloftewedstrijd.

De saga rond de Kameroense Antwerp-speler Didier Lamkel Zé blijft aanhouden. Zaterdagmiddag belde de bewaking van het Bosuilstadion naar de politie omdat enkele tientallen leden van de harde kern aan het stadion waren opgedoken. De supporters kwamen ook de fanshop binnen. Uiteindelijk kon speler Ritchie De Laet op de groep inpraten en verliet iedereen het stadion nog voor de politie ter plaatse was.

Foto: rr

“Er was sprake van 25 tot 30 man”, zegt de politie. Agenten in oproertenue stelden zich op voor de hoofdingang van het stadion. “Alles is redelijk incidentloos verlopen”, aldus de politie. Wel werd een stuk Bengaals vuurwerk richting de politie geworpen. “In dat verband is een auto gecontroleerd, er werden niemand opgepakt.” Ondertussen is de rust aan het stadion weergekeerd.

De harde kern maakte eerder deze week al duidelijk wat haar standpunt was. “Onze eis is eenvoudig: hij blijft in de B-kern, komt nooit meer in de A-kern en hij mag nooit nog iets dragen waarop het logo van onze club prijkt”, vertelde een van de leden anoniem nadat de groep donderdag tijdens de beloftetraining haar mening aan de Kameroener was gaan duidelijk maken.

Met de actie van zondag wilden ze vermijden dat Lamkel Zé mee naar Brugge zou afreizen met de beloften voor een wedstrijd tegen Club NXT. Op Instagram liet Zé ondertussen al zien dat hij wel degelijk aanwezig is in Brugge, de kern vertrok van op een andere locatie.

Antwerp wil zelf geen commentaar geven op het incident.

Lamkel Zé op Instagram. Foto: rr

Foto: rr