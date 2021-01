Sneeuw teistert kustzone: Oostende - KV Kortrijk in het gedrang

De verwachte sneeuwzone heeft de kuststrook bereikt. En dat zorgt in Oostende voor fraaie beelden maar of er straks kan worden gevoetbald, is nog niet duidelijk. Bij de Kustploeg doen ze al het mogelijke om het terrein sneeuwvrij te maken.

In Oostende ruimt men momenteel met man en macht poeder. Door de hevige sneeuwval is het momenteel onzeker of de match straks tegen KV Kortrijk kan doorgaan, al doen de Kustboys er alles aan om gewoon te spelen. Gezien de loodzware kalender heeft iedereen er natuurlijk baat bij om de speeldag gewoon af te werken. Over een klein uurtje volgt de definitieve beslissing.