Anderlecht scoort moeilijk, en ondertussen trapt uitgeleende Peter Zulj er in Turkije meteen twee binnen

Hoe ironisch kan voetbal zijn. Terwijl Anderlecht erg moeilijk scoort - buitenshuis staan ze al 295 minuten droog - stond Peter Zulj meteen twee keer aan het kanon voor Göztepe. De Oostenrijker werd pas deze week verhuurd.

Göztepe won met 2-3 van Konyaspor en Zulj was bij zijn debuut meteen man van de match. Na 30 minuten scoorde hij de 0-2 en na 58 minuten de 1-3. Ongelofelijk, want bij Anderlecht slaagde de 27-jarige Oostenrijker er in 40 matchen niet één keer in om raak te treffen. In Brussel werd Zulj natuurlijk vaker dan hem lief uitgespeeld als defensieve middenvelder, terwijl hij in Turkije weer een rijtje hoger acteert.

De doeltreffendheid van Peter Zulj doet Anderlecht enerzijds een beetje balen. Anderzijds moeten ze ook hopen dat hij ontploft. Göztepe huurt hem zonder aankoopoptie. Als hij zich profileert kan hij misschien naar het EK en stijgt zijn marktwaarde. Dan kan RSCA hem volgende zomer verkopen. Zijn waarde wordt nu door de website transfermarkt geschat op 2 miljoen euro. Paars-wit betaalde in 2019 nog 2,5 miljoen.