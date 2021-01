Man zakt met verreiker en autowrakken door betonplaat in beerput

Wingene - Een man heeft zaterdagmorgen veel geluk gehad bij een ongeval op een terrein met loodsen in Wingene. Toen hij met een verreiker over een beerput reed, zakte het betonnen deksel in. Samen met twee autowrakken belandde hij meer dan een meter diep in de put die vol zat met mest. Hij kon zichzelf redden. De brandweer moest de loodsen stutten.

Het incident gebeurde zaterdagmorgen iets voor 11.30 uur langs de Balgerhoekstraat in Wingene. Een man die aan het dak van een loods wilde werken, had enkele autowrakken verplaatst op een grote beerput die was toegedekt met een betonnen deksel. Toen hij ook nog eens met zijn verreiker over de put wilde rijden, liep het helemaal mis. De betonplaat kreunde onder het vele gewicht en stortte prompt in. In enkele luttele seconden staken de twee autowrakken en de verreiker diep in de put die nog vol uitwerpselen zat. Vooral de verreiker zakte erg diep weg.

De man slaagde erin zichzelf te redden. Hij raakte besmeurd, maar bleef ongedeerd. Omdat de put tussen twee loodsen lag, begaven ook de gevels het. De brandweer moest groot materieel vanuit Roeselare laten aanrukken om de gebouwen te stutten. De drie voertuigen uit de put krijgen, bleek ook geen sinecure. Allicht zullen de betrokken eigenaars daar zelf voor moeten instaan door een kraan te laten komen.