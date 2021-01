Wat valt Theo Francken (N-VA) te verwijten in de affaire-Kucam? En kan hij nu fluiten naar een ministerpost in de toekomst?

Ja, ik ben politiek verantwoordelijk en had wellicht ontslag genomen als staatssecretaris mocht ik het toen nog geweest zijn. N-VA’er Theo Francken is na nieuwe onthullingen over zijn rol in de affaire-Kucam duidelijk. Maar welke invloed heeft dit alles op zijn politiek functioneren en zijn imago? Wij gingen het na.