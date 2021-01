Wagen gaat over de kop en belandt ondersteboven in de gracht: drie gewonden

Assenede - Bij een spectaculair ongeval op de N49 in Assenede zijn drie gewonden gevallen. De wagen ging meerdere keren over de kop en eindigde ondersteboven in de gracht.

Het ongeval gebeurde net voor de verkeerslichten op de N49 ter hoogte van de Stoepestraat in Assenede. In de sneeuw verloor de bestuurder van een Luxemburgse wagen zaterdagmiddag de controle over zijn wagen. Volgens de brandweerofficier ging de wagen verschillende keren over de kop alvorens hij ondersteboven in de gracht belandde.

De hulpdiensten van zowel Assenede als Zelzate kwamen ter plaatste. Bij hun aankomst waren de drie ongelukkigen reeds bevrijd door omstaanders. Één van de slachtoffers raakte zwaargewond, de andere twee liepen lichtere kwetsuren op. Ze werden alle drie naar het AZ Alma in Eeklo overgebracht.

Hoe het ongeval kon gebeuren is momenteel niet geweten, vermoedelijk liggen de sneeuwval, in combinatie met onaangepast rijgedrag, aan de basis. De rechterrijstrook van de N49 richting kust werd een tijdlang afgesloten.