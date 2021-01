Geen chaos bij heropening Hoge Venen

De heropening van de Hoge Venen voor toeristen is zaterdag zonder al te grote problemen verlopen.

Na chaotische toestanden eind 2020 bleef het natuurgebied de Hoge Venen de voorbije weekends gesloten voor toeristen. Zaterdag ging het gebied open voor verkeer en toeristen.

Op enkele kleinere verkeersproblemen na waren er geen grote problemen. “Alles is redelijk goed verlopen. Er was veel publiek, maar we hebben de toestroom aan toeristen kunnen kanaliseren. De parkings waren volzet en sommigen hebben zich aan de kant van de weg geparkeerd”, zegt Jean-Paul Bastin, burgemeester van Malmedy. Volgens Bastin moesten er minder dan tien fout geparkeerde wagens weggesleept worden.

Bij het vertrek van de toeristen in de namiddag en vroege avond waren er wel vertragingen.