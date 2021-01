Michiel Jonckheere na sneeuwpartij in Oostende: “Er is van bovenaf beslist dat match moest doorgaan”

Opmerkelijk interview na afloop van de wedstrijd KV Oostende-KV Kortrijk. Kortrijk-middenvelder Michiel Jonckheere wist dat de beslissing over het doorgaan van de wedstrijd boven het hoofd van de scheidsrechter, Wesley Alen, werd genomen. “Er werd boven zijn hoofd beslist”, klinkt het.

“Na vijf minuten zijn we gaan klagen bij de scheidsrechter”, vertelde Michiel Jonckheere. “Zowel spelers van Oostende als Kortrijk. Voetballen ging gewoon niet, we voelden ons belachelijk. Hij (Wesley Alen, nvdr.) antwoordde dat hij dat besefte, maar dat er boven zijn hoofd beslist was. Het was net een circus. De Pro League wilde dat er absoluut gespeeld werd.”

Omdat Kortrijk zich vragen stelde bij de staat van het veld, tekende het op voorhand voorbehoud. Dat deed later op de dag ook Genk, dat op bezoek moest bij Moeskroen.

Foto: RUDY DECLERCK