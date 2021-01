“Onaanvaardbare” vertraging bij Pfizer, maar vaccinatie kan doorgaan zoals gepland

Geen 100.000 maar 60.000 vaccins in de loop van volgende week: dat is wat België vrijdag te horen kreeg van Pfizer. “Onbegrijpelijk” en “onaanvaardbaar”, zegt de topman van het Geneesmiddelenagentschap daarover. Hij gelooft geen sikkepit van de uitleg die het farmabedrijf gaf. Er werd zaterdag druk vergaderd over de implicaties op de vaccinatiestrategie. Maar die blijven gelukkig beperkt.