Vrouw roept voorbijgangers op mondmasker af te zetten in Brusselse Nieuwstraat

Brussel - In de Brusselse Nieuwstraat ontstond zaterdagnamiddag even ophef door een dame die er voorbijgangers opriep om hun mondmasker uit te laten. Nochtans geldt in het hele Brusselse Gewest een mondmaskerplicht.

De vrouw kreeg bijval van enkele voorbijgangers, maar al snel stond de politie ter plaatse om in te grijpen. De dame en haar gezelschap werden afgeschermd van de shoppers. Ondertussen filmde de vrouw ook de hele tussenkomst van de agenten. Niet veel later werd er versterking opgeroepen die de Nieuwstraat afzette ter hoogte van het Muntplein. “De vrouw werd uiteindelijk meegenomen naar het commissariaat en bestuurlijk aangehouden”, zegt Olivier Slosse van de Brusselse politie. “In totaal werden er ook negen coronaboetes uitgedeeld.” Nadien keerde de rust in de Nieuwstraat terug.