Noorwegen waarschuwt na 29 overlijdens: “Vaccin mogelijk te riskant voor erg oude mensen”

“De vaccins zijn misschien te riskant voor erg oude en terminaal zieke mensen.” Die waarschuwing stuurt de Noorse gezondheidsdienst uit nadat 29 mensen zijn overleden na hun vaccinatie. Ook in ons land onderzoekt het Geneesmiddelenagentschap een overlijden van een 82-jarige die pas ingeënt was. “Maar dat betekent nog niet dat er een verband is met het vaccin”, zegt viroloog Steven Van Gucht.