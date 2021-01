Genk én Kortrijk tekenen voorbehoud aan door besneeuwde velden

Racing Genk speelde in Moeskroen onder voorbehoud. Het claimt dat de thuisploeg niet genoeg inspanningen heeft gedaan om het veld sneeuwvrij en bespeelbaar te maken. Het is alleszins vreemd dat de overkapping die dient om de sneeuw op te vangen werd verwijderd, nog voordat de sneeuwvlokken in Henegouwen begonnen te vallen. Een 15-tal stewards werden nog gemobiliseerd maar het was dweilen met de kraan over. Het resultaat was een modderig en spekglad speelveld, dat goed voetbal onmogelijk maakte. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Ook Kortrijk tekende voorbehoud aan voor de partij tegen KV Oostende. De Kustboys legden geen zeil uit praktische overwegingen. Het duurt namelijk twee uur om dat weg te nemen. En omdat er net voor de match nog bakken sneeuw was voorspeld, had zo’n zeil leggen dus geen zin, redeneerde de club.

Als Genk en Kortrijk in gelijk worden gesteld, dan kunnen ze forfaitscore krijgen.

Artikel B6.117 in bondsreglement

Indien de bezoekende club aanvaardt onder voorbehoud te spelen, maakt ze dit voorbehoud op uitdrukkelijke wijze en de ingeroepen redenen aan de scheidsrechter kenbaar. Ze doet dit minstens 20 minuten vóór het aanvangsuur van de wedstrijd, opdat de mogelijke verbeteringen gebeurlijk nog onmiddellijk zouden kunnen uitgevoerd worden.

Wanneer een club voorbehoud maakt of een klacht op het wedstrijdblad formuleert, ontslaat zulks haar niet van de verplichting om een vordering in te dienen in de vorm en termijn voorzien in het bondsreglement. Indien de bevoegde instantie beslist dat de ongeschiktheid waaraan niet verholpen kon worden, de uitslag van de wedstrijd heeft beïnvloed, wordt de forfaitscore aan de bezoekende club toegekend.

