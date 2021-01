Bizarre discussie rond grootte van oranje bal in Nederland: “Wat is dat nou voor gezeik man”

Ook de Nederlandse voetbalvelden krijgen te maken met sneeuwval. Toch werd in er in de wedstrijd tussen Sparta en PSV beslist om met een witte voetbal te spelen. Reden hiervoor: de oranje bal zou kleiner zijn dan de witte en daar wilden beide ploegen niet mee spelen. Resultaat: heel wat klachten van tv-kijkers omdat ze de witte bal niet kunnen zien op het besneeuwde veld.

Tijdens de rust werd de situatie nog gekker. Beide ballen werden opgemeten en bleken uiteindelijk toch even groot te zijn. Er werd dan maar beslist om in de tweede helft met de oranje bal te spelen. “Wat is dat nou voor gezeik man”, vatte een analist bij ESPN de situatie samen. “Weet je wat het is, het zijn allemaal controlefreaks. Ze zijn bijgelovig als de pis. Oeh een oranje bal, dat vinden ze doodeng.”

De wedstrijd zelf eindigde overigens op 3-5 in het voordeel van PSV. Voor de geïnteresseerden: zes van de acht doelpunten werden met de oranje bal gescoord.