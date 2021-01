België krijgt volgende week toch 93.000 vaccins geleverd van Pfizer

België krijgt volgende week niet 40.000 maar slechts 7.000 minder doses geleverd van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Dat zegt de taskforce die instaat voor de vaccinatiestrategie zaterdagavond.

Het geneesmiddelenagentschap FAGG had vrijdagavond nog gezegd dat ons land door de vertragingen bij Pfizer slechts 60.000 in plaats van de geplande 100.000 doses geleverd zou krijgen. De vaccinatietaskforce laat nu weten dat het farmabedrijf maandag 93.000 doses zal leveren. “In vergelijking met de initiële inschatting is de impact dus beperkter”, luidt het.

Volgens de taskforce zal de verminderde levering in de praktijk geen impact hebben op de vaccinatie van de eerste doelgroep, de bewoners en het personeel van de woon-zorgcentra. Voor de ziekenhuizen die begin volgende week hoopten versneld te kunnen starten met de eerste vaccinaties van zorgprofessionals, betekent dit een beperkte vermindering van hun voorziene quotum. De cijfers worden nu zo snel als mogelijk aan de betrokken ziekenhuizen meegedeeld.

De taskforce dringt bij Pfizer aan om in de toekomst tijdig te communiceren om zulke situaties te kunnen vermijden.