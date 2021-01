De ‘Kussenman’ wilde helpen, maar zelfs voor Trump ging zijn plan te ver

In zijn laatste dagen als president slinkt het kransje getrouwen rond Donald Trump, en lijkt het alsof enkel de grootste complotdenkers overblijven. Een van hen is Mike Lindell, CEO van kussenfabrikant MyPillow. Vrijdag werd hij gespot met een bundeltje nota’s waaruit moet blijken dat hij de president wilde overtuigen om de staat van beleg af te kondigen in de VS. Dat ging zelfs Trump te ver.