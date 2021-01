John van den Brom niet te spreken over veld in Moeskroen: “Dit was geen voetbal maar sneeuwballengevecht”

Luingne / Mouscron / Moeskroen / Dottignies / Dottenijs / Herseaux - John van den Brom vond het een schande dat de wedstrijd Moeskroen-Genk plaatsvond. “En dat heeft niets met het ontgoochelende resultaat te maken, ik heb vooraf al gezegd dat de wedstrijd moest worden afgelast. Dit was een sneeuwballengevecht, het had niets met voetbal te maken.”

De Genkse coach begrijpt dat zijn club voorbehoud aantekende voor het eerste fluitsignaal. “Je kan niet zeggen dat ze er hier alles aan gedaan hebben om de match in zo goed mogelijke omstandigheden te laten plaatsvinden. Maar voor mij heeft ook de scheidsrechter een grote verantwoordelijkheid. Zijn criterium was ‘de bal rolt, dus er kan gevoetbald worden’. Dat is natuurlijk onzin. De bal rolt altijd, dat is omdat hij rond is. Maar hij rolde niet zoals hij op een normaal veld moet rollen. Gelukkig mocht er niemand binnen in het stadion, want hier kan toch niemand blij mee zijn. Ook op tv moet het verschrikkelijk zijn geweest. Wij zijn profs, bereiden een heel week een topwedstrijd voor. Maar dit had niks met voetballen te maken, hier kon je alleen een sneeuwballengevecht houden. Waarom wordt zo’n match niet afgelast? Wij spelen niet Europees, er zijn midweek nog mogelijkheden genoeg om écht te voetballen. Ik begrijp hier niks van.”

Geen schorsing voor Cuesta?

Maar Racing slikte wel degelijk een tweede nederlaag op rij.

“Mentaal is dit geen zware slag, omdat niemand zich iets te verwijten heeft. De jongens hebben geknokt, ook met z’n tienen. Hoe moeten we deze wedstrijd evalueren? Met wedstrijdbeelden? Die zijn lachwekkend. We misten de eerste kansen, omdat we de bal nooit ideaal meekregen. Iedereen gleed voortdurend weg. Het ergste is de fysieke schade. Met Preciado, die voor het eerst in zijn leven sneeuw zag, en Uronen vielen onze twee backs geblesseerd uit. Het is nog te vroeg om in te schatten of ze donderdag inzetbaar zijn tegen AA Gent. Hopelijk missen we donderdag Cuesta niet, ik weet niet of hij na deze rode kaart nog een extra schorsing zal krijgen.”