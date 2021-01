Quad-bestuurder zwaargewond nadat onbekende kabel tussen twee bomen spant

De politie is op zoek naar informatie over een incident dat zich zaterdag voordeed aan de voormalige spoorlijn s-Gravenbrakel - Edingen. Een quad-bestuurder raakte er ernstig gewond nadat hij tegen een kabel reed die tussen twee bomen was gespannen. De politie gaat uit van kwaad opzet.

Op zaterdag 16 januari 2021 raakt een quad-bestuurder ernstig gewond door een kabel die over een in onbruik geraakte spoorlijn, de voormalige lijn 's-Gravenbrakel - Edingen, was gespannen. Deze spoorlijn wordt nu vooral bezocht door voetgangers, fietsers en quad-bestuurders. Deze trage weg vertrekt van de Brusselse Steenweg bij ‘s-Gravenbrakel (RN6) in de richting van Edingen (RN7) en kruist een deel van Rebecq (dat zich uitstrekt over de provincies Henegouwen en Waals-Brabant).

Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat er bewust een kabel is gespannen tussen twee bomen, met als gevolg dat de quad-piloot ernstig gewond raakte. De bestuurder heeft zijn woning nog kunnen bereiken, maar kon nadien niet meer de exacte plaats van de feiten aanwijzen. Verschillende politieteams hebben tot nu toe tevergeefs naar deze kabel gezocht. De zoektocht wordt zondagochtend hervat.

Gezien de weersvooruitzichten is het waarschijnlijk dat opnieuw veel sportbeoefenaars, zoals bijvoorbeeld fietsers en quadbestuurders, deze zondag dit gebied zullen bezoeken, terwijl het potentiële gevaar nog steeds aanwezig is. Daarom wordt met aandrang verzocht dit gebied deze zondag alleen te voet te gebruiken en zeer waakzaam te zijn.

Wie informatie over de feiten heeft kan contact opnemen met de onderzoekers via het gratis telefoonnummer 0800/30300. Getuigenissen kunnen ook worden verstuurd via opsporingen@police.belgium.eu.