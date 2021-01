Aantal besmettingen gaat opnieuw onder de 2.000, minder mensen opgenomen in het ziekenhuis

In de periode van 7 tot en met 13 januari werden er dagelijks gemiddeld 1.996,9 nieuwe besmettingen geregistreerd. Het gaat nog steeds om een toename in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen, maar de gerapporteerde stijging is met +11 procent wel minder sterk dan de voorbije dagen.

Zaterdag werd nog een stijging met 17 procent gemeld en vrijdag ging het om een toename met 24 procent. Bovendien duikt het gemiddeld aantal nieuwe gevallen per dag hiermee opnieuw onder de grens van 2.000. Dat blijkt zondag uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Er werden in dezelfde periode ongeveer 45.500 tests afgenomen in België (+36 procent), de positiviteitsratio bedraagt 5 procent (-0,9 procent).

Nog in de periode van 7 tot en met 13 januari stierven in België dagelijks gemiddeld 50,1 mensen door het virus, 15,8 procent procent minder dan in de week daarvoor. Alles samen bezweken in ons land sinds het begin van de pandemie al 20.396 mensen aan COVID-19.

Voorts werden in de periode van 10 tot en met 16 januari dagelijks gemiddeld 116 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis (-14 procent). Er liggen volgens de meest recente cijfers daarmee 1.818 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen (-3%), van wie 352 patiënten intensieve verzorging nodig hebben (+2%).