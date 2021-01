23-jarige Belg zit in de cel in Denemarken voor smokkel van 49 kilo cocaïne in verborgen ruimtes in wagens

Een 23-jarige Belg werd vrijdag in een rechtbank in de Deense hoofdstad Kopenhagen in voorlopige hechtenis geplaatst. Hij wordt ervan beschuldigd kilo’s cocaïne te hebben gesmokkeld.

De zitting vond plaats achter gesloten deuren. De Belg wordt er samen met een 39-jarige Albanees van beschuldigd geholpen te hebben bij het smokkelen van minstens 49 kilo cocaïne naar Denemarken.

De aanklager gelooft echter net dat de 23-jarige en zijn kompaan zelf de drugs het land hebben binnengebracht. Ze zouden de cocaïne in verborgen compartimenten in auto’s hebben verstopt, wellicht al in ons land.

Volgens het openbaar ministerie waren ze ervan op de hoogte dat de drugs in drie etappes naar Denemarken zou worden gebracht. Onder meer via Zweden.

De eerste keer ging het om 19 kilo cocaïne. Dat was rond 31 januari, twee jaar geleden. Ze kregen hiervoor 510.000 euro. Ook op 4 en 5 maart verstuurden ze 15 kilo, goed voor 3.500 euro per kilo.

De 23-jarige Belg zit een straf uit in ons land, maar is intussen uitgeleverd aan Denemarken voor een volgende hoorzitting.

Het proces tegen de twee mannen begint op 5 februari en eindigt half april. Al is het niet zeker of alles kan plaatsvinden zoals gepland. Want ook in Denemarken slaat het coronavirus hard toe.

Volgens de politie maakt de zaak deel uit van een veel grotere operatie. Operation Goldfinger genaamd. Daarin wordt er een grootschalig onderzoek gevoerd naar het smokkelen en doorverkopen van negen ton cocaïne.